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رياضة

في حال انفصالها عن رونالدو.. كم ستجني جورجينا؟

Lebanon 24
26-04-2023 | 16:19
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شبح الانفصال يطارد اللاعب كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغز، هذا ما تم الحديث عنه خلال الساعات الماضية عبر تقارير إعلامية عديدة.

وأشارت التقارير إلى أن جورجينا أبعدت رونالدو عن والدته، حيث ترفض الأخيرة زواجهما حتى الآن، كما أن أسلوب حياة العارضة أصبح لا يناسب لاعب كرة القدم، لأنها تقضي وقتها في مراكز التسوق بالعاصمة السعودية الرياض منذ انتقاله إلى صفوف نادي النصر.
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هذا وكشف موقع "سبورت سكيدا" أن تسوية ضخمة تنتظر جورجينا إذا قرر رونالدو الانفصال عنها، لأنها ستحصل على ثلاثمئة وواحد وخمسين مليون دولار تقريبًا من ثروته.

واشار الموقع الى أن جورجينا مؤهلة للحصول على هذا التعويض المالي الضخم لأنهما يجمعهما طفلان، وكذلك بسبب طول العلاقة الممتدة بين الطرفين منذ عام 2016.
المصدر: فوشيا
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