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رياضة

والدة كريستيانو رونالدو تكشف حقيقة خلافاته مع جورجينا... ماذا قالت؟

Lebanon 24
11-05-2023 | 10:39
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كشفت البرتغالية ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، والدة النجم كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي، طبيعة خلافات نجلها مع صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز.

وزعمت تقارير عدة خلال الأسابيع الأخيرة، أن العلاقة بين رونالدو وجورجينا، تربطهما منذ عام 2016، على وشك الانتهاء بسبب الاهتمام المفرط لعارضة الأزياء الإسبانية بذاتها، الأمر الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على "نتفليكس"، وهوسها بالإنفاق والتسوق.
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وعلقت أفيرو على تقارير الخلافات بين ابنها وشريكته جورجينا، أثناء حضورها افتتاح متجر في بلدتها ماديرا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقالت: "كل هذه أكاذيب ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضافت موضحة: "كل زوجين يتجادلان ولكن كل ما يكتب في هذا الإطار محض أكاذيب". (روسيا اليوم)

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