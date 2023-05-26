Advertisement

رياضة

تطوّرات مهمة.. اليكم آخر مستجدات قضيّة المصارع "الهارب"

Lebanon 24
26-05-2023 | 23:53
A-
A+
Doc-P-1071198-638207677098265595.jpg
Doc-P-1071198-638207677098265595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد قصة لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، الهارب من بعثة منتخب بلاده في تونس، تطورات جديدة، فبعد أيام قليلة من تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإعادة اللاعب، أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إحالة مسؤولي اللعبة في البلاد للنيابة العامة.
Advertisement
وأكد مساء الجمعة أنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث أزمة هروب بغدودة من معسكر بعثة منتخب المصارعة في تونس، خلال المشاركة في فعاليات البطولة الإفريقية. كما كشف عن إحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة والتحقيق مع مسؤوليه في الواقعة والظروف التي أدت لهروب بغدودة بهذا الشكل.
وأوضح أن هذه الظاهرة كانت موجودة بنسب أكبر سابقاً لكنها قلت كثيراً، "وفق منهج مدروس وتوعية تامة للاعبين مع توفير عقود رعاية الأبطال"، مشيداً بـ"الرياضيين الأبطال الذين رفضوا إغراءات خارجية"، موضحاً أن "هناك برامج توعية للأبطال في الولاء والانتماء بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية".
 
يشار إلى أن قصة أحمد فؤاد بغدودة كانت تفجرت قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما أعلن عن اختفاء لاعب المنتخب المصري للمصارعة، والذي يبلغ 22 عاماً من مقر إقامة البعثة في تونس، إثر تتويجه بفضية بطولة إفريقيا للمصارعة.
واكتشفت البعثة غياب اللاعب واختفاءه، وإغلاق هاتفه بعدما حاولت التواصل معه. 

فيما أكد أعضاء من البعثة أن أحمد هرب إلى فرنسا، بالتزامن مع أنباء حول غضبه من فرض ضرائب عليه، ليتبين لاحقاً ألا صحة للموضوع.
المصدر: العربية نت

رياضة

منوعات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2023-05-26
16:00 | 2023-05-26
14:00 | 2023-05-26
11:00 | 2023-05-26
08:00 | 2023-05-26
05:05 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website