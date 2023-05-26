تطوّرات مهمة.. اليكم آخر مستجدات قضيّة المصارع "الهارب"

تشهد قصة لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، الهارب من بعثة منتخب بلاده في تونس، تطورات جديدة، فبعد أيام قليلة من تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإعادة اللاعب، أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إحالة مسؤولي اللعبة في البلاد للنيابة العامة.

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وأكد مساء الجمعة أنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث أزمة هروب بغدودة من معسكر بعثة منتخب المصارعة في تونس، خلال المشاركة في فعاليات البطولة الإفريقية. كما كشف عن إحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة والتحقيق مع مسؤوليه في الواقعة والظروف التي أدت لهروب بغدودة بهذا الشكل.

وأوضح أن هذه الظاهرة كانت موجودة بنسب أكبر سابقاً لكنها قلت كثيراً، "وفق منهج مدروس وتوعية تامة للاعبين مع توفير عقود رعاية الأبطال"، مشيداً بـ"الرياضيين الأبطال الذين رفضوا إغراءات خارجية"، موضحاً أن "هناك برامج توعية للأبطال في الولاء والانتماء بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية".

يشار إلى أن قصة أحمد فؤاد بغدودة كانت تفجرت قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما أعلن عن اختفاء لاعب المنتخب المصري للمصارعة، والذي يبلغ 22 عاماً من مقر إقامة البعثة في تونس، إثر تتويجه بفضية بطولة إفريقيا للمصارعة.

واكتشفت البعثة غياب اللاعب واختفاءه، وإغلاق هاتفه بعدما حاولت التواصل معه.



فيما أكد أعضاء من البعثة أن أحمد هرب إلى فرنسا، بالتزامن مع أنباء حول غضبه من فرض ضرائب عليه، ليتبين لاحقاً ألا صحة للموضوع.