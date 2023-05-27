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رياضة

لعدم دفع الرواتب.. ناد إنجليزي يتلقى عقوبة جديدة

Lebanon 24
27-05-2023 | 02:00
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أنه تمت معاقبة ويغان أثليتيك بخصم جديد لأربع نقاط. وسيبدأ الموسم المقبل من دوري الدرجة الثالثة برصيد سالب ثماني نقاط بعد أن عجز النادي عن إيداع أموال لتغطية فاتورة الرواتب.
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وحصل ويغان على خصم مبدئي بواقع أربع نقاط يوم الجمعة الماضي بعد أن فشل النادي في دفع رواتب اللاعبين هذا الشهر.
 
وخصمت رابطة الدوري ثلاث نقاط من ويغان، الذي هبط من دوري الدرجة الثانية، في اذار لفشله في دفع الرواتب وتم اتهامه هذا الموسم بسبب التأخر في مدفوعاته في حزيران وتموز وتشرين الاول الماضي.


وقالت رابطة الدوري الإنجليزي: "بعد الإخفاق في ضمان إيداع مبلغ يساوي 125 في المئة من فاتورة الرواتب الشهرية المتوقعة للنادي في حساب النادي المخصص بحلول الأربعاء 24 ايار، تم خصم أربع نقاط أخرى من نادي ويغان لكرة القدم".

وردا على ذلك، قال ويغان إنه "أصيب بخيبة أمل شديدة إزاء هذا القرار الأخير"، مضيفا أنه "سينظر في جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك الإجراءات القانونية ردا على ذلك".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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