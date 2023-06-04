موناكو يعلن إقالة مدربه فيليب كيلمنت

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ودفع كليمنت (49 عامًا)، الذي تولى منصبه منذ كانون الثاني 2022، ثمن النهاية السيئة لموسم موناكو الذي نافس لفترة طويلة على المراكز الأوروبية قبل أن يخفت بريقه. أعلن نادي موناكو الأحد إقالة مدربه البلجيكي فيليب كليمنت، في اليوم التالي لنهاية الدوري الفرنسي لكرة القدم، وحلول الفريق في المركز السادس الذي لا يخوله المشاركة قاريًا الموسم المقبل بعد خسارة ثالثة تواليًا.ودفع كليمنت (49 عامًا)، الذي تولى منصبه منذ كانون الثاني 2022، ثمن النهاية السيئة لموسم موناكو الذي نافس لفترة طويلة على المراكز الأوروبية قبل أن يخفت بريقه.

وكتب النادي في بيان: "الديناميكية الرياضية في نهاية هذا الموسم وضعت الفريق في مركز جاء دون التوقعات، وتشير إلى أن التغيير على رأس الفريق الأول أصبح ضروريًا".



بالإضافة إلى الإخفاق المحلي، دفع كليمنت أيضًا ثمن فشل الموسم الأوروبي بإقصاء قاس بركلات الترجيح ضد باير ليفركوزن الألماني في الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



خلال نصف موسمه الأول مع موناكو، تمكن كليمنت من تحقيق المركز الثالث مع نهاية 2021-2022، لكن فريق الإمارة فشل بعد ذلك في الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا في بداية الموسم ليغيب عن دور المجموعات. (win win)