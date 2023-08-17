أفضل لاعب كرة قدم لموسم 2022-2023.. واحد من هؤلاء الثلاثة سيحمل اللقب

إختير الأرجنتيني ليونيل ميسي، النروجي إرلينغ هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين، ضمن قائمة نهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب كرة قدم من قبل الاتحاد الأوروبي (ويفا) لموسم 2022-2023، بحسب ما أعلن الأخير الخميس.

Advertisement



وبعد تصويت من قبل مدربي الأندية المشاركة الموسم الماضي في دور المجموعات للبطولات الأوروبية الثلاث (دوري الأبطال، يوروبا ليغ، كونفرنس ليغ)، ومدربي المنتخبات الـ55 المنضوية تحت لواء ويفا، بالإضافة إلى لجنة من الصحافيين الأوروبيين، اختير اللاعبون الثلاثة.



وسيُكشف عن الفائز في 31 آب في موناكو، على هامش قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.