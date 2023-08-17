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رياضة

أفضل لاعب كرة قدم لموسم 2022-2023.. واحد من هؤلاء الثلاثة سيحمل اللقب

Lebanon 24
17-08-2023 | 14:10
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إختير الأرجنتيني ليونيل ميسي، النروجي إرلينغ هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين، ضمن قائمة نهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب كرة قدم من قبل الاتحاد الأوروبي (ويفا) لموسم 2022-2023، بحسب ما أعلن الأخير الخميس.
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وبعد تصويت من قبل مدربي الأندية المشاركة الموسم الماضي في دور المجموعات للبطولات الأوروبية الثلاث (دوري الأبطال، يوروبا ليغ، كونفرنس ليغ)، ومدربي المنتخبات الـ55 المنضوية تحت لواء ويفا، بالإضافة إلى لجنة من الصحافيين الأوروبيين، اختير اللاعبون الثلاثة.

وسيُكشف عن الفائز في 31 آب في موناكو، على هامش قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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