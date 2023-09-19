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رياضة

غوارديولا متفائل باحتفاظ السيتي بدوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
19-09-2023 | 05:29
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أعلن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الإثنين، إن محاولة فريقه للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ستكون أقل صعوبة من سعيه الطويل للفوز بأكبر مسابقة للأندية في القارة الأوروبية.

وعند سؤاله عن فرص سيتي في الاحتفاظ باللقب، قال غوارديولا: "ستكون أسهل، الأصعب هو الفوز باللقب لأول مرة، هو لقب مذهل بالنسبة لنا لكنه لقب واحد فقط".
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وشدّد غوارديولا على ضرورة ألا يشعر لاعبيه بالاسترخاء، قائلاً: "الفوز بدوري الأبطال أمر مذهل بالنسبة للنادي لكن كم عدد الفرق التي فازت بدوري الأبطال لمرة واحدة؟ فرق كثيرة."

وأضاف المدرب أن الفريق لم يحقق إنجازاً بالفوز باللقب لمرة واحدة، مؤكداً أنهم يشعرون بالفخر بلا شك.

وفاز سيتي الموسم الماضي إلى جانب دوري الأبطال بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الانجليزي، ليظفر بثلاثية تاريخية من الألقاب.
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