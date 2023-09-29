فنانة سعودية شهيرة تكشف عن رغبتها برئاسة نادي "الهلال"

كشفت الفنانة السعودية الشهيرة ريم عبدالله عن رغبتها برئاسة نادي "الهلال" لكرة القدم.



وقالت خلال ظهورها في برنامج "صدى الملاعب" إن "اللون الأزرق أنا واياه عشق لا ينتهي، وقصتي مع الهلال من يوم طفولتي.. الهلال بالنسبة لي عشق، وأعشقه حتى النخاع".

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وحول اللاعبين الذين يلفتون انتباهها، قالت: "أي لاعب في نادي الهلال يعتبر نجم كلاعبين في السابق.. نادي الهلال كبير وكله نجوم مثل يوسف الثنيان، وسامي الجابر، ونواف نواف التمياط ومحمد الشلهوب.. كانوا نجوم وما زالوا.. واليوم في شباب متميزين.. سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني وسعود عبد الحميد".



وتعليقاً على مستوى "الهلال"، اشارت الى انه "ليس هذا الهلال اللي تعودنا عليه.. مستواه في الفترة الأخيرة متدني وأنا ألوم خيسوس.. لازم يغير قناعاته أو الحل الأفضل الإقالة، لأنه إدارة نادي الهلال وفرت كل شيء ودعمت الفريق بأكمله"، وتابعت: "أنا أتمنى في يوم من الأيام أكون رئيسة لنادي الهلال".