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رياضة

كريم بنزيما يرفض مقارنته برياض محرز!

Lebanon 24
06-10-2023 | 02:35
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رفض اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعزدي، المقارنة بينه وبين الجزائري رياض محرز نجم الأهلي عشية إقامة الديربي بين الجارين ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
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وقال لاعب ريال مدريد سابقاً لرابطة الدوري السعودي: "رياض محرز؟! لا مواجهة خاصة بيننا، نحن لسنا نفس اللاعبين، وليست لدينا نفس الخبرة، كل واحد منا سيحاول تقديم كل ما لديه لفريقه".

وحول توقعاته لأجواء "الديربي" المرتقب بين "العميد" و"الراقي"، قال النجم الفرنسي: "الديربي سواء كان هنا أو في الخارج، يملك طعمًا خاصًّا"، مؤكداً أنه غير مهتم بما سيفعله المنافس والجار الأهلي في "الديربي"، حيث قال: "لست مهتمًا بالأهلي، أنا مهتم بما سيفعله فريقي، وسنقدم أفضل ما لدينا للفوز أمامهم".


وبخصوص الإقبال الجماهيري الكبير المنتظَر لمشجعي الاتحاد في القمة ضد الراقي، علّق على هذا الأمر قائلًا: "كل التذاكر بيعت، وهذا يدل على أن مشجعينا سيدفعوننا حتى نتمكن من الفوز بالمباراة، هذا حافز إضافي لنا -نحن اللاعبين- ودفعة حقيقية".

ويلتقي الاتحاد مع الأهلي في الديربي، مساء الجمعة 6 تشرين الأول، في ملعب "الملك عبد الله الدولي"، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

الجدير بالذكر أنّ الاتحاد يحتل المركز الثالث في دوري روشن برصيد 19 نقطة، بينما يقع جاره الأهلي في المرتبة السابعة بـ 16 نقطة قبل مواجهة الفريقين لبعضهما، في قمة الجولة التاسعة من المسابقة. (العربية)
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