جدول مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

تنطلق مباريات المرحلة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس كرة القدم الخميس، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.

وفي ما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت غرينيتش:

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- الخميس 16 نوفمبر

المجموعة الأولى

قطر # أفغانستان – الساعة 15:45

الكويت # الهند - 16:30

المجموعة الثانية

اليابان # ميانمار - 10:00

سوريا # كوريا الشمالية - 17:00

المجموعة الثالثة

كوريا الجنوبية # سنغافورة - 11:00

تايلاند # الصين - 12:30

المجموعة الرابعة

ماليزيا # قرغيزستان - 13:00

عمان # تايوان - 15:00

المجموعة الخامسة

تركمانستان # أوزبكستان - 14:00

إيران # هونغ كونغ - 14:30

المجموعة السادسة

الفيليبين # فيتنام - 11:00

العراق # إندونيسيا - 14:45

المجموعة السابعة

طاجيكستان # الأردن - 13:00

السعودية # باكستان - 16:30

المجموعة الثامنة

الإمارات # نيبال - 15:45

اليمن # البحرين - 18:00

المجموعة التاسعة

أستراليا # بنغلادش - 09:00

لبنان # فلسطين 14:00

تتمثل قارة آسيا بثمانية منتخبات في مونديال 2026 مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي.

ويشتمل الدور الثاني على 36 منتخبا قسمت على 9 مجموعات، تضم كل واحدة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بين تشرين الثاني 2023 وحزيران 2024.

وتقام قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم في 2024، حيث توزع المنتخبات الـ18 المتأهلة على ثلاث مجموعات من ستة منتخبات. يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي. (روسيا اليوم)