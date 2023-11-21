ميندي يرفع دعوى قضائية ضد فريقه السابق

Advertisement

رفع الفرنسي بنجامين ميندي، لاعب نادي لوريان الفرنسي، دعوى قضائية ضد فريقه السابق مانشستر سيتي الإنكليزي للحصول على مستحقاته.ورحل ميندي عن صفوف السيتي في الصيف الماضي عقب انتهاء عقده بعدما قرر النادي عدم تجديد العقد على خلفية اتهامه في عدة قضايا اغتصاب أثناء تواجده في إنكلترا.ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن ميندي رفع دعوى قضائية ضد مانشستر سيتي للحصول على مستحقاته التي توقف النادي عن دفعها بعد التهم التي تعرض لها الفرنسي.