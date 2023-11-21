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رياضة

ميندي يرفع دعوى قضائية ضد فريقه السابق

Lebanon 24
21-11-2023 | 04:30
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رفع الفرنسي بنجامين ميندي، لاعب نادي لوريان الفرنسي، دعوى قضائية ضد فريقه السابق مانشستر سيتي الإنكليزي للحصول على مستحقاته.

ورحل ميندي عن صفوف السيتي في الصيف الماضي عقب انتهاء عقده بعدما قرر النادي عدم تجديد العقد على خلفية اتهامه في عدة قضايا اغتصاب أثناء تواجده في إنكلترا.
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ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن ميندي رفع دعوى قضائية ضد مانشستر سيتي للحصول على مستحقاته التي توقف النادي عن دفعها بعد التهم التي تعرض لها الفرنسي.
 
وأكدت الشبكة أن ميندي طالب في دعوته بالحصول على عدة ملايين إسترليني من السيتي قيمة مستحقاته التي أوقفها النادي عن اللاعب في أيلول 2021 بداعي تعرضه لتهم الاغتصاب. (روسيا اليوم) 
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