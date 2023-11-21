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رياضة

بقيمة تقدر بـ 10 ملايين دولار.. قمصان ميسي في مونديال قطر معروضة بالمزاد العلني

Lebanon 24
21-11-2023 | 02:30
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كشفت دار سوذبي للمزادات أن القمصان الستة التي ارتداها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مسيرة الأرجنتين المظفرة بكأس العالم 2022 من المتوقع أن تصبح "أثمن مجموعة من التذكارات الرياضية" عندما يبدأ المزاد في وقت لاحق هذا الشهر.
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وتتضمن المجموعة القميص الذي ارتداه في الشوط الأول من النهائي في قطر.

وسيتم فتح المزايدة على القمصان البيضاء والزرقاء السماوية بدءا من 30 تشرين الثاني حتى 14 كانون الأول، بالتزامن مع معرض عام لعرض المجموعة.
 
وقالت دار المزادات في بيان "تقدر قيمة المجموعة الاستثنائية بما يزيد على 10 ملايين دولار، ومن المتوقع أن تصبح المجموعة الأكثر قيمة من التذكارات الرياضية في المزاد".

وأضاف البيان "سيتم التبرع بجزء من عائدات المزاد لمشروع يونيكاس بقيادة مستشفى الأطفال سان جوان دي ديو في برشلونة بدعم من مؤسسة ليو ميسي لتلبية احتياجات الأطفال الذين يعانون من أمراض نادرة". (سكاي نيوز عربية) 
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