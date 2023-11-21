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رياضة

بالوقت القاتل.. المنتخب العراقي يهزم فيتنام ويتصدر مجموعته

Lebanon 24
21-11-2023 | 11:30
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خرج منتخب العراق بفوز ثمين من ملعب مضيفه الفيتنامي بهدف قاتل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

 

ويدين العراق بالفضل في انتصاره للاعبه، مهند علي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "لأسود الرافدين" في الوقت القاتل، في الدقيقة السابعة المحتسبة بدلا للضائع من عمر المباراة.

 
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وحقق منتخب العراق انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على نظيره الإندونيسي (5-1) يوم الخميس الماضي.

 

وانفرد بصدارة المجموعة السادسة (F) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن فيتنام، ومن ثم الفلبين وإندونيسيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

المصدر: روسيا اليوم
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