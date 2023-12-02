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رياضة

لاعب شهير يعلن اعتزاله كرة القدم.. من هو؟

Lebanon 24
02-12-2023 | 07:19
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أعلن الدولي البرازيلي السابق والمدافع الحالي لنادي فلامنغو، فيليبي لويز، اعتزاله كرة القدم في سن الـ38 عاما، بعد عقدين أمضاهما بين القارة الأوروبية والدوري البرازيلي.

وقال الظهير الأيسر في فيديو بثه ناديه فلامنغو "لقد كان قرارا صعبا للغاية، أولئك الذين يعرفونني يعلمون أنني كنت أخبر أصدقائي وعائلتي دائما أنني أريد اللعب حتى أبلغ 45 عاما، لكن لسوء الحظ لم يعد ذلك ممكنا".
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وأضاف "لقد وعدت نفسي دائما بأنني سأتخذ قرار التوقف إذا لم أتمكن من اللعب بنفس المستوى وأشعر أنني بحالة جيدة".

واستهل لويز مسيرته في البرازيل، ولعب لمدة 14 موسما في أوروبا معظمها في أتلتيكو مدريد الإسباني الذي ارتدى قميصه بين عامي 2010 و2014 ثم من 2015 إلى 2019، وساهم بفوزه بلقب الدوري موسم 2013-2014، وبالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مرتين (2012 و2018)، وكأس إسبانيا (2013) والكأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات أعوام 2010 و2012 و2018.

وعاد لويز إلى بلاده في عام 2019 عبر بوابة فلامنغو الذي أحرز معه لقب الدوري عامي 2019 و2020 وكوبا ليبرتادوريس مرتين عامي 2019 و2022، لكن تخلل موسم المدافع الدولي السابق إصابات ومشكلات بدنية، ما أدى إلى تقليص وقته داخل المستطيل الأخضر.

وارتدى لويز قميص منتخب "سيليساو" للمرة الأولى ضد فنزويلا في 2009، وخاض 44 مباراة دولية وسجل هدفين.

وشارك لويز في مونديال روسيا 2018 (خرجت البرازيل من الدور ربع النهائي أمام بلجيكا)، وفاز بلقب كوبا أميركا 2019.

وسيودع لويز عالم الكرة المستديرة غداً الأحد على ملعب "ماراكانا" الشهير عندما يستضيف فلامنغو ضيفه كويابا في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري. (روسيا اليوم)
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