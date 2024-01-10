فابيو كارفاليو من ليفربول إلى هال سيتي معاراً

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء، انتقال مهاجمه البرتغالي فابيو كارفاليو على سبيل الإعارة إلى فريق هال سيتي.

وأمضى كارفاليو البالغ من العمر 21 عاما، النصف الأول من الموسم الحالي على سبيل الإعارة في نادي لايبزيغ الألماني، لكنه عاد إلى ليفربول الأسبوع الماضي بعد معاناة في التأقلم مع الدوري الألماني.

Advertisement

قال ليام روزنيور، مدرب هال سيتي "لا أستطيع أن أعبر عن مدى سعادتي بانضمام كارفاليو".

وأضاف روزنيور لموقع هال على الإنترنت "الجميع يدرك قدرات فابيو وموهبته كلاعب شاب. من الناحية الفنية هو رائع. وهو قادر على المساعدة والتسجيل. إنه شجاع وسريع ومتوازن للغاية".

وأكمل "فابيو لديه القدرة على إحداث تأثير حقيقي على موسمنا ووصولنا إلى حيث نريد أن نكون في الدوري". ( روسيا اليوم)