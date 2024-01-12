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رياضة

برشلونة يضرب موعداً مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

Lebanon 24
12-01-2024 | 00:42
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حجز نادي برشلونة بطاقة العبور الثانية لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم يفوزه على أوساسونا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي يوم الخميس في السعودية.


وتأهل برشلونة بالتالي لنهائي السوبر الإسباني لمواجهة غريمه ريال مدريد في المباراة المقرر لها الأحد المقبل بملعب "الأول بارك" في الرياض.
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وكان الريال قد بلغ النهائي بعد فوزه الأربعاء على جاره أتلتيكو مدريد 5-3 بعد التمديد.
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