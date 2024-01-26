كلوب يُفاجىء جماهير "ليفربول": قرّرت الرحيل عن النادي

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أعلن نادي "ليفربول" لكرة القدم اليوم الجمعة، أن مدربه الألماني يورغن كلوب قرر الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الحالي.وقال كلوب عبر موقع النادي الإنكليزي على الانترنت: "الأمر هو أنني، كيف سأقولها، طاقتي تتراجع".وأضاف: "ليست لدي مشكلة الآن. بالتأكيد كنت أعرف منذ مدة طويلة أنني سأضطر لإعلان ذلك في مرحلة ما. لكني على ما يرام تماما الآن. وأعرف أنني لن أتمكن من الاستمرار في أداء المهمة إلى ما لا نهاية". (العربية)