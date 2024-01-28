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رياضة
إلى دور الـ8.. غينيا تنتظر الفائز من مصر والكونغو
Lebanon 24
28-01-2024
|
23:00
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بلغت غينيا دور الـ8 من كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، بعد فوزها على غينيا الاستوائية 1-0 بهدف قاتل، الأحد.
وعلى ملعب ألاسان كواتارا في مدينة إبيمبي، سجل لاعب ليل الفرنسي محمد بايو الهدف الوحيد في الدقيقة 90+8.
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ولعبت غينيا الإستوائية معظم الشوط الثاني منقوصة لاعبا بعد طرد فيديريكو بيكورو (55)، وأضاع لها إميليو إنسوي، متصدر هدافي البطولة (5 أهداف) ركلة جزاء في الدقيقة 69.
وتلتقي غينيا في ربع النهائي مع الفائز من مباراة مصر وجمهورية الكونغو الديموقراطية المقررة في وقت لاحق من الأحد، وذلك في 2 فبراير المقبل.
وكانت غينيا قد تأهلت من المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة بتعادل سلبي مع الكاميرون، وفوز على غامبيا 1-0، ثم خسارة أمام السنغال حاملة اللقب 0-2.
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