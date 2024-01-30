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رياضة

فوز جديد لـ"روما" يدفع به لمراكز متقدمة "مؤقتًا"

Lebanon 24
30-01-2024 | 00:33
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نجح روما في تحقيق فوز جديد بقيادة مدربه دي روسي ليصعد إلى المركز الخامس مؤقتاً، بعد فوزٍ على مضيفه ساليرنيتانا 2-1 ضمن المرحلة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجّل لروما كل من الأرجنتيني ديبالا من ركلة جزاء (51) وبيلغريني (66) فيما سجّل القبرصي كاستانوس هدف صاحب الأرض الوحيد (70).
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ورفع روما رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً بينما تجمّد رصيد الخاسر عند 12 نقطة في المركز الأخير.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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