شاهدوا رد فعل ولي عهد الأردن على هدف منتخب بلاده بوجود زوجته في المدرجات (فيديو)

حقق الأردن إنجازا تاريخيا بالوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم في قطر، بعد فوزه 1- صفر على طاجيكستان، أمس الجمعة، في منافسات ربع نهائي المسابقة القارية، وذلك بحضور ولي عهد الأردن، الحسين بن عبدالله الثاني، وزوجته الأميرة رجوة آل سيف.



وظهرت الأميرة رجوة بجانب الأمير الحسين وهما يتابعان المباراة ويساندان منتخب "النشامى" أمام نظيره الطاجيكستاني، في مدرجات استاد أحمد بن علي في الدوحة.





الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة ال سيف خلال مباراة الاردن و طاجيكستان ❤️ pic.twitter.com/QwnpqNVylS — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 2, 2024 Advertisement

واحتفل ولي العهد الأردني بشكل مثير، بهدف منتخب بلاده، الذي جاء بـ"نيران صديقة" سجله اللاعب الطاجيكي فاهادات حانونوف خطأ في مرماه عند الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد أحمد بن علي بالدوحة.

شاهد.. فرحة ولي العهد الأردني بالهدف الأول الذي تأهل من خلاله النشامى لنصف النهائي للمرة الأولى🇯🇴✅#الأردن_طاجيكستان #كأس_آسيا2023 | #SSC pic.twitter.com/MXc6AF8nrR — SSC (@ssc_sports) February 2, 2024

وبذلك وضع منتخب الأردن، الذي كانت أبرز إنجازاته في أمم آسيا قبل انطلاق تلك النسخة تتمثل في التأهل لدور الثمانية بنسخة المسابقة لعام 2004 في الصين، حدا لأحلام منتخب طاجيكستان، الذي كان يأمل في بلوغ قبل النهائي في مشاركته الأولى بالمسابقة.



وضرب منتخب الأردن، الذي تأهل للمربع الذهبي في أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه، موعدا في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب (أحمد بن علي)، الذي استضاف لقاء الجمعة، مع الفائز من مباراة دور الثمانية الأخرى بين منتخبي كوريا الجنوبية وأستراليا، التي تقام في وقت لاحق.(وكالات)



