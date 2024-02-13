Advertisement

رياضة

رودري يهاجم الكرة الذهبية وذا بيست: الأموال تُدير الجوائز!

Lebanon 24
13-02-2024 | 01:37
A-
A+
Doc-P-1163701-638434105409672917.jpg
Doc-P-1163701-638434105409672917.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هاجم رودري، لاعب مانشستر سيتي، جائزتي الكرة الذهبية وذا بيست، لأفضل لاعب في العالم، وانتقد الطريقة التي يحصل بها اللاعبون على تلك الجوائز.

وحل اللاعب الإسباني في المركز الخامس لجائزة الكرة الذهبية عن عام 2023، والتي فاز بها ليونيل ميسي، بينما جاء في المركز السادس لجائزة ذا بيست للعام ذاته.
Advertisement

وقدم اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، موسمًا مميزًا مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، ونجح في الفوز بالثلاثية التاريخية، كما سجل هدف فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.وقال رودري في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية، عن عدم ترشحه في المراكز الثلاثة الأولى بالجائزتين: "لست متفاجئًا، هذا طبيعي، أفهم جيدًا كيف تسير الأمور في تلك الجوائز الفردية، فهي يعتمد على التسويق والإعلانات والأموال ".

وأضاف ضاحكًا: "كان هناك لاعبون خط وسط إسبان، قبل ذلك ولم يحصلوا على ما يستحقونه، هل تفهم ما أعنيه؟!، ما يهمني في نهاية المطاف ما حققته بشكل جماعي".(goal.com)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:40 | 2024-02-13
02:55 | 2024-02-13
01:53 | 2024-02-13
01:43 | 2024-02-13
00:17 | 2024-02-13
23:11 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24