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رياضة

قطر تتحول إلى ملعب كبير اليوم

Lebanon 24
13-02-2024 | 01:53
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انطلقت، صباح اليوم، فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته الثالثة عشرة، تحت شعار "الخيار لك"، بكافة أنحاء البلاد، في تقليد سنوي ومبادرة غير مسبوقة تنفرد بها دولة قطر، تهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات، وجعلها جزءا أساسيا من الحياة اليومية للفرد.
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وتشهد نسخة هذا العام 250 فعالية تنظمها جهات حكومية وغير حكومية في الحدائق العامة والمنشآت الرياضية، وموزعة بشكل شامل متوازن في جميع أنحاء البلاد.
 
وتم توفير هذه الفعاليات الرياضية للجميع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، فظهرت مناطق كورنيش الدوحة، وأسباير، واللؤلؤة، ومؤسسة قطر، ولوسيل، ومشيرب، وكتارا، وكأنها ساحات رياضية ضخمة.

وحرص جمهور واسع من المواطنين والمقيمين، لا سيما الأطفال، على الحضور منذ وقت مبكر من صباح اليوم للاستمتاع بمختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية والعروض الترفيهية وحجز أماكنهم مبكرا، لا سيما أن كامل أرجاء الدوحة أصبحت بمثابة ملتقى لمزاولة الرياضة.

ومع أول إطلالة لنور الشمس، رسم المشاركون في الاحتفال باليوم الرياضي للدولة بأنشطتهم لوحة رياضية بديعة تجسدت اليوم في أنحاء مختلفة من البلاد، لتتحول الدوحة اليوم لملعب رياضي كبير يستوعب الجميع من مواطنين ومقيمين بمختلف فئاتهم السنية.

وتحرص جميع مؤسسات الدولة منذ انطلاق الاحتفالات باليوم الرياضي للدولة، على المشاركة سنويا في هذا الحدث الرياضي، لتتحول قطر إلى ملعب كبير يمارس فيه عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع أنواعا عديدة من الرياضة.(الشرق القطرية)
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