20
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قطر تتحول إلى ملعب كبير اليوم
Lebanon 24
13-02-2024
|
01:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
انطلقت، صباح اليوم، فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته الثالثة عشرة، تحت شعار "الخيار لك"، بكافة أنحاء البلاد، في تقليد سنوي ومبادرة غير مسبوقة تنفرد بها دولة قطر، تهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات، وجعلها جزءا أساسيا من الحياة اليومية للفرد.
Advertisement
وتشهد نسخة هذا العام 250 فعالية تنظمها جهات حكومية وغير حكومية في الحدائق العامة والمنشآت الرياضية، وموزعة بشكل شامل متوازن في جميع أنحاء البلاد.
وتم توفير هذه الفعاليات الرياضية للجميع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، فظهرت مناطق كورنيش الدوحة، وأسباير، واللؤلؤة، ومؤسسة قطر، ولوسيل، ومشيرب، وكتارا، وكأنها ساحات رياضية ضخمة.
وحرص جمهور واسع من المواطنين والمقيمين، لا سيما الأطفال، على الحضور منذ وقت مبكر من صباح اليوم للاستمتاع بمختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية والعروض الترفيهية وحجز أماكنهم مبكرا، لا سيما أن كامل أرجاء الدوحة أصبحت بمثابة ملتقى لمزاولة الرياضة.
ومع أول إطلالة لنور الشمس، رسم المشاركون في الاحتفال باليوم الرياضي للدولة بأنشطتهم لوحة رياضية بديعة تجسدت اليوم في أنحاء مختلفة من البلاد، لتتحول الدوحة اليوم لملعب رياضي كبير يستوعب الجميع من مواطنين ومقيمين بمختلف فئاتهم السنية.
وتحرص جميع مؤسسات الدولة منذ انطلاق الاحتفالات باليوم الرياضي للدولة، على المشاركة سنويا في هذا الحدث الرياضي، لتتحول قطر إلى ملعب كبير يمارس فيه عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع أنواعا عديدة من الرياضة.(الشرق القطرية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة زوج النائبة بهية الحريري؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة زوج النائبة بهية الحريري؟
07:16 | 2024-02-12
12/02/2024 07:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة للحريري بـ"لوك جديد".. شاهدوها
Lebanon 24
صورة جديدة للحريري بـ"لوك جديد".. شاهدوها
06:45 | 2024-02-12
12/02/2024 06:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف رئيس بلدية
Lebanon 24
توقيف رئيس بلدية
12:50 | 2024-02-12
12/02/2024 12:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم مكان إحياء ذكرى 14 شباط.. وهذا ما سيفعله الحريري
Lebanon 24
إليكم مكان إحياء ذكرى 14 شباط.. وهذا ما سيفعله الحريري
07:34 | 2024-02-12
12/02/2024 07:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمته الصحية الأخيرة.. الممثل فادي إبراهيم يحضرّ مفاجأة لافتة ما هي؟
Lebanon 24
بعد أزمته الصحية الأخيرة.. الممثل فادي إبراهيم يحضرّ مفاجأة لافتة ما هي؟
14:27 | 2024-02-12
12/02/2024 02:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:40 | 2024-02-13
ميسي مجددًا إلى باريس.. فهل من علاقة لناديه السابق؟
02:55 | 2024-02-13
الملكي يسيطر.. إليكم ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 24
01:43 | 2024-02-13
تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت "تاريخية" لكأس مصر في موسم الرياض
01:37 | 2024-02-13
رودري يهاجم الكرة الذهبية وذا بيست: الأموال تُدير الجوائز!
00:17 | 2024-02-13
قضية مبابي وريال مدريد.. إلى الواجهة من جديد
23:11 | 2024-02-12
عروض بالمسيّرات وحشود بالآلاف.. الأردن يحتفي بإنجاز آسيا التاريخيّ(صور+فيديو)
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
13/02/2024 10:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
13/02/2024 10:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
13/02/2024 10:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24