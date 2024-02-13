الملكي يسيطر.. إليكم ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 24

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واصل نادى ريال مدريد توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة جيرونا وأتلتيكو مدريد وتعادل برشلونة مساء الأحد مع غرناطة، ليتربع الملكي على قمة جدول الترتيب.ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 61 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن جيرونا الوصيف صاحب الـ56 نقطة، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة من 24 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبو البارسا 50 هدفا واستقبلت شباكهم 33 هدفا.وفى المركز الرابع يتواجد فريق أتلتيكو مدريد بعدما تجمد رصيده عند 48 نقطة بعد الخسارة من إشبيلية بهدف دون رد مساء الأحد.