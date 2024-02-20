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رياضة

السودان.. كرة القدم تنشر "روح السلام"

Lebanon 24
20-02-2024 | 15:00
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انطلقت في مدينة نيالا بجنوب دارفور بالسودان منافسات دوري كرة قدم هو الأول من نوعه في الإقليم منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في منتصف نيسان العام الماضي.

 

وتهدف الدورة الرياضية إلى تعزيز التعايش السلمي بين سكان الولاية، بالتعاون مع هيئة الإسناد المدني تحت شعار «نيالا حتتعافي».

 

ويشارك في الدوري الذي يستمر أسبوعين 26 فريقاً من مختلف أحياء نيالا، وتشرف عليه لجنة من قدامى اللاعبين، وبمشاركة حكمات من سيدات المدينة.

 
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وتعهد منظمو الدورة الرياضية بأن تساهم التجربة التي ستشمل كل أحياء المدينة في تعميق الترابط بين سكانها وإتاحة الفرصة لهم للترفيه بعد نحو عشرة أشهر من اندلاع الصراع المسلح داخل المدينة.

 

وتقام فعاليات الدوري في حي السلام بشمال المدينة، لكن شح المواصلات وانعدام الوقود يحرم الكثير من شباب نيالا من الوصول إلى مكان المنافسات.

( الشرق الأوسط)

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