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رياضة

"خليته يتكي".. تصريح البليهي عن حمدالله يثير تفاعلا

Lebanon 24
14-03-2024 | 00:00
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أدلى مدافع نادي الهلال السعودي، علي البليهي، بتصريحات مثيرة ومستفز لجماهير اتحاد جدة، بعد لقاء "الكلاسيكو" مساء أمس الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

 ونجح نادي الهلال في الفوز على فريق اتحاد جدة، ذهابا وإياب وبنتيجة واحدة بهدفين من دون رد، والتأهل إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال البليهي في تصريحات لبرنامج "دورينا غير"، عند سؤاله عن المشاحنة مع المهاجم المغربي لنادي الاتحاد، عبد الرزاق حمد الله: "لا لا الأمور طيبة ما فيه شي.. هذي كرة القدم زي ما قلتلك إن اللي تكسب به العب به".

 وأضاف مدافع الهلال المثير الجدل بتصريحاته، قائلا: "خليته يطلع برا ويتكي (يجلس) وأنا كملت المباراة".

وقال البليهي في تصريحات عبر شبكة قنوات "الكأس" القطرية بعد المباراة: "المواجهات الـ3 ضد الاتحاد كانت سهلة بكل تأكيد، ونجحنا في العبور لبر الأمان".

 وأضاف البليهي: "حظ أوفر لنادي الاتحاد وأنصاره، وأبارك لجماهير الهلال، لقد جئنا إلى ملعب الجوهرة المشعة بهدف الفوز فقط وليس التعادل".

 وأكمل: "كان الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق الفوز والخروج بشباك نظيفة، والوصول للرقم التاريخي في عدد الانتصارات لا يعني لنا شيئا دون التتويج بألقاب".

 وأتم علي البليهي: "هدفنا هو تحقيق الألقاب، ومن ثم نفكر في الأرقام القياسية، لأننا لم نحقق شيئا حتى الآن".

وقال البليهي في تصريحات عبر شبكة قنوات "الكأس" القطرية بعد المباراة: "المواجهات الـ3 ضد الاتحاد كانت سهلة بكل تأكيد، ونجحنا في العبور لبر الأمان".

 وأضاف البليهي: "حظ أوفر لنادي الاتحاد وأنصاره، وأبارك لجماهير الهلال، لقد جئنا إلى ملعب الجوهرة المشعة بهدف الفوز فقط وليس التعادل".

 وأكمل: "كان الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق الفوز والخروج بشباك نظيفة، والوصول للرقم التاريخي في عدد الانتصارات لا يعني لنا شيئا دون التتويج بألقاب".

 وأتم علي البليهي: "هدفنا هو تحقيق الألقاب، ومن ثم نفكر في الأرقام القياسية، لأننا لم نحقق شيئا حتى الآن".

(روسيا اليوم)
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