لا يزال مستقبل اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي "الهلال" السعودي، والبعيد عن الملاعب منذ فترة طويلة، حيث يخضع حاليّاً لمرحلة التعافي من إصابةٍ خطيرة، يثير الكثير من الجدل. فنيمار الذي تعاقد مع "الزعيم" قادماً من "باريس سان جيرمان" الفرنسي بعقدٍ حتى حزيران 2025، في صفقة قدّرت قيمتها بـ90 مليون يورو، يخطّط للرحيل عن ملاعب السعودية.

Advertisement

وشارك اللاعب في 5 مباريات فقط، وسجّل هدفاً واحداً في بطولة دوري أبطال آسيا، قبل أن يتعرّض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، لينتهي موسمه مع "الزعيم". ومنذ إصابته والشائعات تطارد اللاعب، وسط أنباء متزايدة عن عودته إلى فريق طفولته "سانتوس" البرازيلي في "الميركاتو" الصيفي المقبل، أو الانتقال إلى الإسباني "برشلونة" الذي مثّله في الفترة من 2013 إلى 2017، أو مزاملة صديقه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في "إنتر ميامي" الأميركي.

بيكهام يثير الشكوك حول مستقبل نيمار

ووسط هذه "الضجة"، نشر أسطورة الكرة الإنكليزية ديفيد بيكهام، أحد الملاك الحاليين لنادي "إنتر ميامي"، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، مع نيمار وعلّق عليها بالقول: "مرحباً بك في ميامي يا صديقي"، لتزيد هذه الصورة من التكهنات في وسائل الإعلام العالمية بشأن رحيل نيمار عن دوري روشن السعودي، والانضمام إلى الدوري الأميركي، لكن ديفيد حاول التقليل من حدّة هذه التكهنات، عندما أكد أن اللقاء مع نيمار، والذي شهد تواجد زوجته فيكتوريا بيكهام أيضاً، كان مجرّد عشاء بين الأصدقاء فقط.

نيمار يصعق "الهلال"

وبعد أن طمأن بيكيهام "الهلال"، عاد نيمار و"صعق" إدارة الفريق بظهوره بقميص "سانتوس" في أميركا، وهذا ما أحدث ضجة عالمية. وقد ذكرت بعض المصادر الشهيرة ومن أهمها "Globo" وصحيفة "Ole" وبرنامج "El Chiringuito"، أنّ النجم البرازيلي الذي نزل إلى غرف ملابس فريقه القديم، وألقى خطاباً تحفيزيّاً للاعبين، أكدّ للمحيطين به بأنه يخطّط للعودة إلى الدوري البرازيلي مجدّداً من بوابة "سانتوس" في عام 2025، وهو ما يعني "ضمنيّاً" رفضه إمكانية تجديد عقده مع "الهلال".

وتأتي هذه الأخبار المفاجئة بشأن مستقبل نيمار، منسجمة مع التصريحات التي أطلقها رئيس نادي "سانتوس" مارسيلو تيكسيرا قبل أسابيع، والتي أكّد من خلالها يقينه "بعودة نيمار إلى حضن الفريق قريباً".

وكان نيمار قد بدأت مسيرته الفعلية مع النجومية بقميص "سانتوس"، حيث لعب في الفترة الممتدّة بين عامي 2003 و2013 وسجّل 134 هدفاً في 220 مباراة قبل الرحيل إلى "برشلونة"، الذي قيل عنه أيضاً إنه يحاول التعاقد من جديد مع النجم البرازيلي، خلال الصيف المقبل.

وكانت إذاعة "بار كاناليتس"، أكدت أن "نيمار يحلم بالعودة إلى برشلونة فريقه السابق، وأنه يحافظ على اتصالاته الدائمة مع جوان لابورتا رئيس النادي، لبحث إمكانية انضمامه إلى الفريق الكتالوني بشكل رسمي".

لكن الإعلامي فابريتسيو رومانو قد كشف خلال تصريحات له، أن الأخبار التي تم تداولها حول مفاوضات "برشلونة" مع نيمار مجرّد شائعات، ولم تكن هناك أي مناقشات أو اتصالات من أجل عودته مرّة أخرى.

وأضاف: "نيمار بنسبة 100% يركّز في تجربته السعودية، والهلال يُركّز على عودته من الإصابة من أجل الاستفادة منه، ولذلك فإن نيمار لا يتفاوض مع برشلونة من أجل العودة".