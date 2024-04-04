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رياضة
صديق محمد صلاح ينتظر عرضاً من السعودية
Lebanon 24
04-04-2024
|
00:43
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كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن النجم تياغو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول، ينتظر عرضاً من دوري روشن السعودي، بعد أن ابتعد عن المشاركة مع فريقه خلال الموسم الحالي.
وأضافت الصحيفة أن نادي ليفربول لا يفكر في تجديد عقد تياغو الذي لم يلعب إلا 5 دقائق فقط الموسم الحالي أمام آرسنال، كما أنه يحصل على واحد من أعلى رواتب الفريق، والذي يبلغ 10 ملايين إسترليني.
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ويُعاني تياغو من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب طوال الموسم الحالي، حيث من المتوقع أن يعود للمشاركة بنهاية الموسم الحالي.
وينتظر ألكانتارا عرضاً من أحد الأندية العربية، يضمن له الحصول على راتب ضخم، حيث يعد دوري روشن من الوجهات المغرية لتياغو، كما أن هناك اهتماماً أيضاً من قطر التي زارها من قبل، خاصة وأن شقيقه رافينيا يلعب مع العربي القطري، وفقًا لما أشارت إليه الصحيفة. (جول)
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