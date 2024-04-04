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رياضة
ميسي يستمر في غيابه عن إنتر ميامي
Lebanon 24
04-04-2024
|
07:50
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غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يعاني من إصابة عضلية منذ منتصف مارس الماضي، عن مباراة فريقه إنتر ميامي الأميركي أمام مونتيري المكسيكي في ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.
وأقيمت المباراة فجر اليوم الخميس، وخسرها الفريق الأميركي 1-2.
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