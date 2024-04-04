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رياضة

رميا بالرصاص.. مقتل لاعب أحد أبرز أندية كرة القدم

Lebanon 24
04-04-2024 | 09:00
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قتل لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي لكرة القدم لوك فلورز رميا بالرصاص، أمس الأربعاء، خلال تعرضه لعملية سطو بالسلاح على سيارته.

وأعلن نادي كايرز تشيفز على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل مدافعه لوك فلورز بعد تعرضه لمحاولة سرقة سيارته في إحدى محطات الوقود.
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وكتب النادي في منشور على موقع "فايسبوك": "ببالغ الحزن نعلن أن لاعب كايزر تشيفز، لوك فلورز، فقد حياته بشكل مأساوي الليلة الماضية خلال محاولة سرقة سيارته في جوهانسبرغ"، وفقا لفرانس برس.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى ليلة الأربعاء عندما كان اللاعب جالسا داخل سيارته قبل أن يهاجمه رجلان مسلحان حاولا سرقة سيارته، وفق الرواية الأمنية.
 
وقال متحدث باسم الشرطة "لقد هدده المشتبهان بهما بمسدس وأخرجاه من السيارة، قبل أن يطلقا عليه النار ويغادر أحد المشتبه بهما مع سيارة الضحية، ليتبعه شريكه بسيارة أخرى".

هذا وما زالت التحقيقات جارية لتوقيف المشتبه بهما اللذان فرى إلى مكان مجهول. (سكاي نيوز عربية) 
 
لاعب كايزر تشيفز لوك فلورز
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