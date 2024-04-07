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رياضة

اليوفي يعود لسكة الانتصارات بدوري إيطاليا على حساب فيورنتينا

Lebanon 24
07-04-2024 | 18:00
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عاد يوفنتوس إلى طريق الانتصارات بعد أربع مباريات بلا فوز في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وتغلب 1- صفر على ضيفه فيورنتينا، ليعزز موقعه في المركز الثالث.
وشهد الشوط الأول إلغاء ثلاثة أهداف ليوفنتوس بداعي التسلل، لكن الفريق تقدّم في الدقيقة 21 عن طريق فيدريكو جاتي، وهو الهدف الذي حسم فوزه بالمباراة.
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وتعرّض يوفنتوس لضغط أكبر من قبل المنافس في الشوط الثاني لكنه حافظ على تقدمه ليحقق الفوز الثاني خلال آخر عشر مباريات في الدوري، وذلك عقب فوزه 2-صفر على لاتسيو يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب الدور قبل النهائي من كأس إيطاليا.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة مقلصا الفارق الذي يفصله عن ميلان صاحب المركز الثاني إلى ست نقاط، وموسعا الفارق الذي يتفوق به على بولونيا صاحب المركز الرابع إلى أربع نقاط، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 43 نقطة في المركز العاشر.
ويتصدّر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة قبل أن يحل ضيفا على أودينيزي الاثنين.
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