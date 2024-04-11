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رياضة
الهلال يكتسح الاتحاد ويتوج بلقب السوبر السعودي
Lebanon 24
11-04-2024
|
16:53
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بمباراة مجنونة، أحرز الهلال لقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم بفوزه العريض 4-1 على الاتحاد حامل لقب النسخة السابقة.
وتقدم الهلال سريعا بعد خمس دقائق بعد عمل جماعي رائع بين مالكوم وصالح الشهري الذي مرر لزميله البرازيلي ليسدد في الشباك من وضع انفراد.
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وأدرك عبدالرزاق حمدالله التعادل للاتحاد في الدقيقة 21، بعدما حصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر التحام مع رينان لودي، ليسددها المغربي ويتصدى لها مواطنه ياسين بونو قبل أن ترتد إليه ليضعها في الشباك من مدى قريب.
وعاد مالكوم ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 89 بعدما تلقى تمريرة من سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش ليراوغ أحمد حجازي مدافع الاتحاد ويسدد في الشباك.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أكمل البديل ناصر الدوسري رباعية الهلال حين استغل كرة مرتدة من الحارس ليسدد في الشباك من مدى قريب.(الجزيرة)
المصدر:
الجزيرة
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