Advertisement

رياضة

الهلال يكتسح الاتحاد ويتوج بلقب السوبر السعودي

Lebanon 24
11-04-2024 | 16:53
A-
A+
Doc-P-1186165-638484765833023119.jpg
Doc-P-1186165-638484765833023119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بمباراة مجنونة، أحرز الهلال لقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم بفوزه العريض 4-1 على الاتحاد حامل لقب النسخة السابقة.

وتقدم الهلال سريعا بعد خمس دقائق بعد عمل جماعي رائع بين مالكوم وصالح الشهري الذي مرر لزميله البرازيلي ليسدد في الشباك من وضع انفراد.
Advertisement

وأدرك عبدالرزاق حمدالله التعادل للاتحاد في الدقيقة 21، بعدما حصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر التحام مع رينان لودي، ليسددها المغربي ويتصدى لها مواطنه ياسين بونو قبل أن ترتد إليه ليضعها في الشباك من مدى قريب.

وعاد مالكوم ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 89 بعدما تلقى تمريرة من سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش ليراوغ أحمد حجازي مدافع الاتحاد ويسدد في الشباك.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أكمل البديل ناصر الدوسري رباعية الهلال حين استغل كرة مرتدة من الحارس ليسدد في الشباك من مدى قريب.(الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:09 | 2024-04-11
16:30 | 2024-04-11
16:05 | 2024-04-11
15:30 | 2024-04-11
14:30 | 2024-04-11
13:30 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24