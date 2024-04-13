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رياضة

مانشستر سيتي ينتصر بخماسية ويتصدر الدوري مؤقتا

Lebanon 24
13-04-2024 | 15:00
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اعتلى مانشستر سيتي حامل اللقب صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، بفوزه الساحق 5-1 على لوتون تاون، السبت.

 ويملك فريق المدير الفني جوسيب غوارديولا 73 نقطة قبل 6 مباريات على النهاية، بفارق نقطتين عن كل من أرسنال وليفربول، اللذين بوسعهما التقدم أمام سيتي حال فوزهما الأحد.

 ويحتل لوتون تاون المهدد بالهبوط المركز 18، ويبتعد بنقطة واحدة عن منطقة الأمان.

 وسجل سيتي بعد 70 ثانية، عندما اصطدمت تسديدة إيرلنغ هالاند بقوة بوجه دايكي هاشيوكا، لتسكن شباك فريقه بالخطأ.

 وضاعف ماتيو كوفاتشيتش تقدم سيتي في الدقيقة 64 بتسديدة من حافة منطقة الجزاء في الزاوية العليا.

 وهز هالاند الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 76، مسجلا هدفه رقم 20 في الدوري هذا الموسم بعد تعرض دوكو لعرقلة في المنطقة.

 واستفاد روس باركلي من خطأ دفاعي لسيتي ليقلص الفارق في الدقيقة 84، لكن دوكو سجل الهدف الرابع لفريقه بعد فاصل رائع من المراوغة، ثم أكمل يوسكو جفارديول الخماسية قبل النهاية.

( سكاي نيوز)
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