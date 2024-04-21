جيرونا يمطر شباك قاديش

حقق جيرونا فوزاً كبيراً على ضيفه قاديش 4-1 اليوم السبت في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وسجل كل من إريك غارسيا (9) وإيفان مارتين (22) وأرتيم دوفبيك (71) وبورتو (82) أهداف جيرونا فيما دوّن غونزالو إسكالانتي هدف قاديش الوحيد في الدقيقة 81.ويحتل جيرونا المركز الثالث بـ68 نقطة.وفي باقي المواجهات، فاز ريال بيتيس على فالنسيا 2-1 ورايو فاليكانو على أوساسونا 2-1 وسيلتا فيغو على لاس بالماس 4-1. (بي إن سبورتس)