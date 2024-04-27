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رياضة
ليستر سيتي يعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز رسمياً
Lebanon 24
27-04-2024
|
10:30
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احتفل نادي ليستر سيتي بعودة الفريق مجددا إلى الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الجمعة بهدية من كوينز بارك رينجرز.
وضمن ليستر سيتي التأهل رسميا إلى البريميرليغ، بعد خسارة ملاحقه ليدز يونايتد أمام كوينز بارك 0-4، اليوم.
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وأمن "الثعالب" بذلك، صدارتهم لدوري البطولة الإنكليزية برصيد 94 نقطة مع خوضه 44 مباراة، بفارق 4 نقاط عن ليدز، الذي لعب 45 مباراة.
ولم يحتج بطل البريميرليغ الأسبق سوى بضعة أشهر للعودة من جديد إلى المسابقة التي هبط منها العام الماضي للدرجة الأدنى.
ويتبقى لفريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، مباراتين هذا الموسم، إذ سيخرج لمواجهة بريستون نورث إيند يوم الاثنين المقبل، قبل اختتام مشواره بملعبه أمام بلاكبيرن روفرز.
وبات ليدز مهددا بخسارة الوصافة لصالح إبسويتش تاون، الذي يتأخر عنه بفارق نقطة، رغم خوضه مباراتين أقل.
ويتأهل أول فريقين بالدوري مباشرة للبريميرليغ، فيما يخوض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس، ملحق مؤهل للدوري الممتاز. (روسيا اليوم)
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