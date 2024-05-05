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رياضة

آيندهوفن يتوّج بلقب الدوري الهولندي

Lebanon 24
05-05-2024 | 14:03
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توّج آيندهوفن بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم وذلك بعد تخطي ضيفه سبارتا روتردام 4-2 ضمن المرحلة 32 من المسابقة.
وحسم الفريق الذي يدربه بيتر بوش لقب البطولة قبل مرحتين من الختام، بوصوله إلى النقطة 87 بفارق 12 نقطة عن فاينورد الثاني الذي يلعب مع زفوله ضمن المرحلة ذاتها.
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وتوج آيندهوفن بلقب الدوري، للمرة 25 في تاريخه والأولى منذ 2018 وذلك بعد 6 مواسم.

وهو اللقب الأول للمدرب بوش (60 عاماً) الذي تسلم مهامه الفنية مع أياكس بداية الموسم، في مسيرة أشرف خلالها على تدريب الغريم التقليدي أياكس وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن الالمانيين وليون الفرنسي.

وحقق آيندهوفن رقما قياسياً بفوزه في 17 مباراة توالياً في بداية الموسم وعادل إنجازه الشخصي بقيادة المدرب غوس هيدينك موسم 1987-1988، قبل أن تتوقف سلسلته القياسية من دون خسارة بسقوطه أمام إن إي سي نيمخه 1-3 في المرحلة 27. (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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