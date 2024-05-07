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رياضة

مبابي.. سِمة جديدة في أسلوبه قبل انضمامه إلى ريال مدريد

Lebanon 24
07-05-2024 | 01:54
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لفت كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، أنظار الجميع كالعادة في دوري أبطال أوروبا؛ إذ إن الفرنسي هو هداف المسابقة مناصفةً مع هاري كين برصيد 8 أهداف، ونصف أهداف نجم الباريسي منحت التقدم لفريقه بالهدف الأول. لكن الشيء المختلف في الهداف الدولي الفرنسي ليس فقط في قدراته في حسم الأهداف، فحسب بل في صناعة الفرص تحت الضغط.
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المفاجأة هي أن مبابي أكثر من صنع الفرص تحت الضغط (23 فرصة) في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رغم أن زملاءه لم ينجحوا في التسجيل في أي منها.

 المفارقة أنه في الجانب المقابل، فإن لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند، مارسيل سابيتزر، هو اللاعب الأكثر تمريرات حاسمة تحت الضغط (5 تمريرات حاسمة) في المسابقة هذا الموسم.

وشارك كيليان مبابي بشكل مباشر في 32 هدفًا في 31 مباراة لعبها فريقه على أرضه في دوري أبطال أوروبا (21 هدفًا و11 تمريرة حاسمة). وفي الواقع، فشل مرة واحدة فقط في التسجيل في مباراتي الذهاب والإياب في مرحلة خروج المغلوب في المسابقة عندما شارك أساسيًا في المباراتين ضد ريال مدريد في دور الـ16 في موسم 2017-2018.
 
 
ويستضيف باريس سان جيرمان منافسه بوروسيا دورتموند في حديقة الأمراء اليوم الثلاثاء، في سعيه لقلب تأخره بهدف واحد في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، متسلحًا بنجمه بمبابي.
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