نهضة بركان يحسم مواجهة الذهاب أمام الزمالك

حسم نهضة بركان المغربي مواجهة الذهاب أمام ضيفه الزمالك المصري.

وانتصر نهضة بركان على الزمالك 2-1 اليوم الأحد في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي.



وافتتح البوركينابي دايو التسجيل لصالح نهضة بركان من ركلة جزاء مبكرا في الدقيقة الثانية عشرة.

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وأضاف عادل تحيف الهدف الثاني معززاً من تقدم أصحاب الأرض (32).



وأهدى التونسي سيف الدين الجزيري الزمالك هدف تذليل الفارق مع الدقيقة الأولى من انطلاق الشوط الثاني.



وظلّت النتيجة على حالها حتى النهاية بالرغم من الفرص التي أتيحت للجانبين ليبقى مصير اللقب غامضاً حتى مواجهة العودة التي ستجري الأسبوع المقبل في مصر. (بي إن سبورتس)