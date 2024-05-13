Advertisement

رياضة

نهضة بركان يحسم مواجهة الذهاب أمام الزمالك

Lebanon 24
13-05-2024 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1198919-638512081563833794.jpg
Doc-P-1198919-638512081563833794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حسم نهضة بركان المغربي مواجهة الذهاب أمام ضيفه الزمالك المصري.
وانتصر نهضة بركان على الزمالك 2-1 اليوم الأحد في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي.

وافتتح البوركينابي دايو التسجيل لصالح نهضة بركان من ركلة جزاء مبكرا في الدقيقة الثانية عشرة.
Advertisement
وأضاف عادل تحيف الهدف الثاني معززاً من تقدم أصحاب الأرض (32).

وأهدى التونسي سيف الدين الجزيري الزمالك هدف تذليل الفارق مع الدقيقة الأولى من انطلاق الشوط الثاني.

وظلّت النتيجة على حالها حتى النهاية بالرغم من الفرص التي أتيحت للجانبين ليبقى مصير اللقب غامضاً حتى مواجهة العودة التي ستجري الأسبوع المقبل في مصر. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:30 | 2024-05-13
10:06 | 2024-05-13
08:00 | 2024-05-13
06:10 | 2024-05-13
04:36 | 2024-05-13
02:18 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24