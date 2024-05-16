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رياضة

وقف بيع تذاكر مباراة منتخبي بلجيكا وإسرائيل.. ما السبب؟

Lebanon 24
16-05-2024 | 10:24
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أوقف الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بيع تذاكر مباراة منتخب بلاده ضد إسرائيل مؤقتا بسبب مخاوف أمنية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادس من سبتمبر المقبل في العاصمة بروكسل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
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وقال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بيان، يوم الخميس: "الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم على اتصال دائم بالأجهزة الأمنية ومدينة بروكسل والحكومة الفيدرالية.. سيجري تحليل الوضع الأمني ومتابعة التطورات عن كثب".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد، بيت فانديندريش، "تأتي السلامة في المقام الأول دائما". (روسيا اليوم) 
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