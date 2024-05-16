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رياضة

المنتخب الياباني يصعد إلى نهائي كأس آسيا للناشئات

Lebanon 24
16-05-2024 | 11:12
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بلغ المنتخب الياباني حامل اللقب المشهد الختامي لبطولة كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً بالفوز على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف دون ردّ.
وكانت ريريكا نيزو المبادرة بافتتاح النتيجة لليابانيات في الدقيقة الأربعين.
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وعزّزت زميلتها ميهارو شينجو النتيجة بهدف ثانٍ عند الدقيقة الثامنة والستين قبل أن تعود ميهارو مرة أخرى وتدوّن هدفها الشخصي الثاني مختتمة به ثلاثية منتخب بلادها بحلول الدقيقة الثامنة والثمانين لتواصل ناشئات اليابان مشوارهن في الحفاظ على اللقب. (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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