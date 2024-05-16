الموعد يقترب.. إليكم تاريخ تقديم مبابي في البيرنابيو بقميص "ريال مدريد"

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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تعمل على تقديم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي للإعلام والجماهير قبل انطلاق كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".وأعلن كيليان مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان عقب انتهاء الموسم، وحسب ما أكدته الصحف الإسبانية والفرنسية، فإن النجم الفرنسي سينضم للريال بشكل مؤكد.وينتظر ريال مدريد انتهاء الموسم من أجل الإعلان رسمياً عن انتقال مبابي للفريق الملكي في صفقة انتقال حر.وأكملت الصحيفة أن ريال مدريد يبحث عن مواعيد لتقديم كيليان مبابي في سانتياجو برنابيو خلال الفترة ما بين 3 إلى 9 حزيران.وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لا يريد الانتظار حتى نهاية "اليورو" لتقديم مبابي، لذلك سيعمل النادي على تحضير كافة الأمور لتقديمه قبل انطلاق كأس الأمم. (عربي21)