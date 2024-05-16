Advertisement

رياضة

الموعد يقترب.. إليكم تاريخ تقديم مبابي في البيرنابيو بقميص "ريال مدريد"

Lebanon 24
16-05-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1200522-638514905296547800.jpg
Doc-P-1200522-638514905296547800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تعمل على تقديم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي للإعلام والجماهير قبل انطلاق كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وأعلن كيليان مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان عقب انتهاء الموسم، وحسب ما أكدته الصحف الإسبانية والفرنسية، فإن النجم الفرنسي سينضم للريال بشكل مؤكد.
Advertisement

وينتظر ريال مدريد انتهاء الموسم من أجل الإعلان رسمياً عن انتقال مبابي للفريق الملكي في صفقة انتقال حر.

وأكملت الصحيفة أن ريال مدريد يبحث عن مواعيد لتقديم كيليان مبابي في سانتياجو برنابيو خلال الفترة ما بين 3 إلى 9 حزيران.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لا يريد الانتظار حتى نهاية "اليورو" لتقديم مبابي، لذلك سيعمل النادي على تحضير كافة الأمور لتقديمه قبل انطلاق كأس الأمم. (عربي21)
 
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:30 | 2024-05-16
16:02 | 2024-05-16
12:30 | 2024-05-16
11:49 | 2024-05-16
11:12 | 2024-05-16
10:24 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24