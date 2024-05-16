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رياضة
سان جيرمان يحرم نيس من بطاقة دوري الأبطال
Lebanon 24
16-05-2024
|
16:30
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استعاد باريس سان جيرمان نغمة الانتصارات بالفوز على مضيفه نيس، بنتيجة هدفين لهدف واحد اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة عن الجولة الـ32 بالدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل برادلي باركولا ويورام زاجي هدفي باريس سان جيرمان في الدقيقتين 18 و23، بينما أحرز محمد علي تشو الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 32 من عمر المباراة.
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وبهذا الفوز، رفع فريق سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي هذا الموسم رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة، محققا أول فوز في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات.
أما فريق نيس، فأضاع فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما تجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز الخامس الذي ضمن به مقعدا في بطولة الدوري الأوروبي. (عربي21)
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