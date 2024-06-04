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رياضة

لسوء التصرف.. يوفنتوس يُنهي عقد أليغري

Lebanon 24
04-06-2024 | 01:24
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أعلن يوفنتوس الإيطالي إنهاء عقد مدربه ماسيميليانو أليغري بالتراضي بعد إقالته في أيار الماضي لسوء التصرف خلال نهائي كأس إيطاليا.
وطُرد أليغري قرب نهاية المباراة بسبب احتجاجه الشديد على القرارات التحكيمية.
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وقال يوفنتوس في بيان: "يؤكد نادي يوفنتوس لكرة القدم وماسيميليانو أليغري أنهما اتفقا بالتراضي على إنهاء عقده في نهاية الموسم الحالي". (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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