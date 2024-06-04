لسوء التصرف.. يوفنتوس يُنهي عقد أليغري

أعلن يوفنتوس الإيطالي إنهاء عقد مدربه ماسيميليانو أليغري بالتراضي بعد إقالته في أيار الماضي لسوء التصرف خلال نهائي كأس إيطاليا.

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وطُرد أليغري قرب نهاية المباراة بسبب احتجاجه الشديد على القرارات التحكيمية.وقال يوفنتوس في بيان: "يؤكد نادي يوفنتوس لكرة القدم وماسيميليانو أليغري أنهما اتفقا بالتراضي على إنهاء عقده في نهاية الموسم الحالي". (بي إن سبورتس)