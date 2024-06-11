قبل أيام من انطلاق "يورو 2024".. الكشف عن حجم إصابة ليفاندوفسكي

أبدى الاتحاد البولندي تفاؤله بشأن الإصابة التي تعرض لها مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي خلال المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني استعدادا لكأس أوروبا التي تنطلق في ألمانيا هذا الأسبوع.



وأصيب قائد منتخب بولندا وأفضل هداف في صفوفه (82 هدفا في 149 مباراة دولية) في ركبته اليمنى واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 33، بعدما ساهم ابن الـ35 عاما في افتتاح التسجيل من تمريرة حاسمة، خلال المباراة التي تغلب فيها منتخب بلاده على نظيره التركي بنتيجة 2-1 أمس الاثنين.

Advertisement

وقال المدرب البولندي ميكال بروبيرش بعد المباراة بشأن إصابة مهاجم برشلونة الإسباني "إصابة روبرت ليفاندوفسكي طفيفة ولا ينبغي أن تكون هناك أي مشكلة".



وأكد المتحدث باسم المنتخب البولندي إميل كوبانسكي: "ما زلنا متفائلين"، وأضاف "ما زلنا ننتظر التأكيد بعد الفحص الطبي المقرر إجراؤه اليوم (الثلاثاء)".



وحسب موقع "ميتزيكي.ب أل" المحلي المتخصص، فإن هذه الإصابة "ليست خطيرة" وخروج ليفاندوفسكي الذي يستعد لخوض رابع بطولة قارية في مسيرته، خلال المباراة أمام تركيا كان "وقائيا".



وأضاف "ليفاندوفسكي شديد الوعي. إذا شعر ببعض الانزعاج، يقرر أنه ليست هناك حاجة لتحمل أدنى مخاطرة". (روسيا اليوم)