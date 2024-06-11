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رياضة

عرض سعودي لضم نجم ريال مدريد.. وهذه قيمته

Lebanon 24
11-06-2024 | 10:30
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كشفت تقارير إعلامية أن فريق النصر السعودي يجهز عرضا بقيمة 100 مليون يورو، لضم نجم دفاع ريال مدريد الإسباني أنطونيو روديغر خلال الصيف.

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بمثابة صخرة في دفاع ريال مدريد هذا الموسم، وكان لاعب الوسط فيدي فالفيردي الوحيد الذي لعب دقائق أكثر منه.
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ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، فإن نادي النصر يجهز 100 مليون يورو للتوقيع مع اللاعب الألماني لمدة 4 سنوات.

وأضاف أن مسؤولي الفريق السعودي تواصلوا بالفعل مع المقربين من روديغر.

ويرتبط مدافع الـ"مانشافت" بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2026. (سكاي نيوز عربية) 

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