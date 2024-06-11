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رياضة

خسارة قاسية لـ"منتخب سوريا" أمام اليابان

Lebanon 24
11-06-2024 | 12:30
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منيت سوريا بخسارة ساحقة على أرض اليابان بنتيجة صفر-5، الثلاثاء، فباتت آمالها ضئيلة بالتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026.

 وتجمد رصيد "نسور قاسيون" عند 7 نقاط من 6 مباريات في الجولة السادسة الأخيرة من تصفيات المجموعة الثانية من الدور الثاني، مقابل 6 لكوريا الشمالية التي باتت بحاجة إلى التعادل في وقت لاحق أمام ميانمار المتواضعة ومتذيلة الترتيب من دون أي فوز، لتلحق باليابان إلى الدور الثالث وبالتالي إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

 وكانت سوريا فوتت فرصة حسم تأهلها الذي كان سيتحقق بالتعادل، بخسارتها أمام كوريا الشمالية في لاوس 0-1 بهدف قاتل.

  (سكاي نيوز)

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