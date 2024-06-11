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رياضة

منتخب السودان يستعيد الصدارة من السنغال في تصفيات مونديال 2026

Lebanon 24
11-06-2024 | 15:00
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استعاد منتخب السودان، الثلاثاء، صدارة المجموعة الثانية في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، بفوزه بثلاثية نظيفة على منتخب جنوب السودان في عقر ملعبه بجوبا.

 وسجل ثلاثية السودان والي الدين خضر قبل نهاية الشوط الأول (د45)، وياسر مزمل مع بداية الشوط الثاني (د51)، ومحمد عبد الرحمن يوسف (د78).

 وبذلك، نجح المنتخب السوداني في تحقيق فوزه الثالث تواليا لينفرد بصدارة المجموعة الثانية بـ10 نقاط.

  ويحتل المنتخب السنغالي المركز الثاني بـ8 نقاط، متبوعا بالكونغو الديمقراطية (7 نقاط)، ثم توغو (3 نقاط).

 وسيواجه السودان نظيره السنغالي في الجولة المقبلة، وذلك في شهر أذار المقبل.

 ويتأهل إلى نهائيات المونديال أبطال المجموعات التسع بحسب النظام الجديد لكأس العالم الموسعة، بمشاركة 48 منتخبا عوضا عن 32، بينما تخوض أفضل 4 منتخبات وصيفة ملحقا بينها لتحديد من سيخوض الملحق الدولي. (سكاي نيوز)

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