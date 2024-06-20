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رياضة
مباراة مثيرة.. الدنمارك تصطدم بإنكلترا ضمن منافسات "يورو 2024"
Lebanon 24
20-06-2024
|
11:44
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يلتقي منتخب الدنمارك مع المنتخب الإنكليزي، على ملعب "دوتش بانك بارك" بمدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية لبطولة "يورو 2024".
وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لحكم الساحة الدولي البرتغالي، أرتور سواريس دياس، مهمة إدارة هذه المباراة الهامة، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "دوتش بانك بارك - Deutsche Bank Park" بمدينة فرانكفورت، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة (C).
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ويبحث المنتخب الإنكليزي، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي، لضمان تأهله مبكرا إلى دور ثمن النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، بعد الفوز الأول على نظيره الصربي (1-0) الأحد الماضي، على ملعب " فيلتينس ارينا - Veltins Arena" بمدينة غلسنكيرشن، في الجولة الأولى للبطولة. (روسيا اليوم)
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