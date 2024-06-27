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رياضة

تطورات حالة ميسي بعد إصابته بكوبا أميركا.. هل سيغيب عن مواجهة البيرو؟

Lebanon 24
27-06-2024 | 02:33
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كشف الصحفي الأرجنتيني غاستون إيدول، عن تطورات إصابة أسطورة منتخب التانغو ليونيل ميسي، والتي تعرض لها أمام تشيلي.

واحتاج ميسي إلى تدخل الأطباء لفترة قصيرة لتلقي العلاج في الفخذ خلال فوز الأرجنتين 1-صفر على تشيلي، في البطولة المقامة في الولايات المتحدة، لكنه أكمل المباراة حتى نهايتها.
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وقال غاستون إيدول عن إصابة النجم الأرجنتيني: "لن يُجري ليونيل ميسي أي فحوصات في نيو جيرسي، فالطاقم الطبي حالته في ميامي".

وتابع: "من الإيجابي أنه استطاع إنهاء المباراة، وأعتقد أنها مجرد تقلص عضلي"، كاشفًا أن "ميسي بنسبة كبيرة سيغيب عن مباراة بيرو".


يذكر أن ميسي تحدث عن إصابته بعد المباراة وقال: "الأمر يزعجني بعض الشيء، لكنني تمكنت من الاستمرار حتى النهاية. أتمنى ألا يكون الأمر خطيرًا... لم أتمكن من التحرك بشكل سليم بسبب التشنجات".

وأوضح ميسي بأن الحكمة تقتضي حصوله على الراحة خلال مواجهة بيرو يوم السبت.

وأضاف ميسي "دعونا نرى كيف ستسير الأيام القليلة المقبلة وكيف سأتعافى. اتخذنا خطوة مهمة بالتأهل لنتحلى بالهدوء".

واختتم: "هناك الكثير من المباريات، والكثير من السفر" مشيرًا إلى أنه عانى أيضًا من آلام الحلق والحمى قبل مباراة تشيلي". (ارم سبورت)
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