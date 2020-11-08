رياضة

"مان يونايتد" يقلب الطاولة على "إيفرتون" في الدوري الإنكليزي

Lebanon 24
08-11-2020 | 09:00
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عاد نادي "مانشستر يونايتد" من ملعب مضيفه "إيفرتون" بفوزٍ ثمين بعدما قلب النتيجة من تأخر بهدف إلى انتصار بـ 3 أهداف مقابل واحد، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، على ملعب "غوديسون بارك" ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وافتتح أصحاب الأرض التسجيل بهدف بيرنارد عند الدقيقة الـ19 فيما سجل ثلاثية "مان يونايتد" برونو فيرنانديز في الدقيقتيْن 25 و32 وإدينسون كافاني في الدقيقة 90.

وبذلك حقّق "الشياطين الحمر" الفوز الثالث على التوالي في 3 مباريات خاضها الفريق خارج ملعبه بالدوري الإنكليزي هذا الموسم.
 
وجاء الفوز ليخفف الضغوط على المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير بعد هزيمتين متتاليتين لـ"مانشستر يونايتد" في الأسبوع الماضي أمام "أرسنال" 0-1 بالدوري الإنكليزي وأمام "اسطنبول باشاك شهير التركي" 1-2 في دوري أبطال أوروبا.

ورفع "يونايتد" رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد "إيفرتون" عند 13 نقطة في المركز الخامس.
 
المصدر: روسيا اليوم
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