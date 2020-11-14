المباحثات جارية.. هل يعود رونالدو إلى ناديه السابق؟!





وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنّ "يوفنتوس" بطل الدوري الإيطالي يحرص على التخلص من رونالدو، سعياً منه لجني أموال قبل انتهاء عقده بنهاية موسم 2021-2022، وتوفير أجره البالغ 540 ألف إسترليني.



وبحسب ما قال الصحافي في "فوكس أميركا"، كريستيان مارتن، فإنّ "اليونايتد دخل فعلاً في مباحثات مع كريستيانو، وبأن الأخير يفكر بشكل جدي بعرض النادي الإنكليزي الذي لم يبد يوفنتوس أي اعتراض على التحاور معه بهذا الشأن". كشفت وسائل إعلام عالمية أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يجري مباحثات حالياً للانتقال من ناديه الحالي "يوفنتوس" الإيطالي إلى صفوف ناديه السابق "مانشستر يونايتد" الإنكليزي في الصيف المقبل.وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنّ "يوفنتوس" بطل الدوري الإيطالي يحرص على التخلص من رونالدو، سعياً منه لجني أموال قبل انتهاء عقده بنهاية موسم 2021-2022، وتوفير أجره البالغ 540 ألف إسترليني.وبحسب ما قال الصحافي في "فوكس أميركا"، كريستيان مارتن، فإنّ "اليونايتد دخل فعلاً في مباحثات مع كريستيانو، وبأن الأخير يفكر بشكل جدي بعرض النادي الإنكليزي الذي لم يبد يوفنتوس أي اعتراض على التحاور معه بهذا الشأن".

وذكر مارتن في تغريدة عبر "تويتر" بأن مصادره في "مانشستر" تؤكد ما وصفه بـ"إغراء اليونايتد لرونالدو كي يعود إلى بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم المقبل.

Here I am in case you were looking for me good people of @goal, all the best https://t.co/LkwTRzV5q9 — Christian Martin (@askomartin) November 12, 2020

وسبق لرونالدو اللعب مع "اليونايتد" بين عامي 2003 و2009، وفاز مع "اليونايتد" بلقب الدوري 3 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.



وسجل 118 هدفاً في 292 مباراة خاضها لصالح "اليونايتد" في جميع البطولات، وذلك قبل أن ينتقل إلى "ريال مدريد" مقابل 80 مليون إسترليني.



وفي عام 2018 انضم رونالدو لـ"يوفنتوس" الإيطالي مقابل 99 مليون إسترليني، واستطاع مع النادي الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى.